2004年にロックの殿堂入りを果たした英国のバンド「トラフィック」結成時のメンバーで伝説的なギタリストとして知られる、デイブ・メイスンさんが、19日に79歳で亡くなったと米大手芸能メディア「DEADLINE」電子版が21日（日本時間22日）、報じた。「DEADLINE」は「ご家族を代表して、デイブ・メイソン氏のご逝去をお知らせいたします。深い悲しみとともに、謹んでご報告申し上げます」との代理人の声明を紹介。声明では「ロックン