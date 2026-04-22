お笑いコンビ千原兄弟の千原ジュニア（52）が21日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に千原せいじ（56）とゲスト出演。出川哲朗の鉄板フレーズ「やばいよやばいよ」の誕生秘話を明かした。爆笑問題と千原兄弟の出会いは古い。太田は1993年のテレビ朝日系「GAHAHAキング爆笑王決定戦」で共演していると主張。「その時はとにかく吉本（興業）があまり出なかったんですよ。千原兄弟っていうのがい