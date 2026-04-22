ベルギー１部シントトロイデンの日本代表ＦＷ後藤啓介（２０）にドイツとイングランドのクラブが関心を示していると同国メディア「ＶＰ」が報じた。今季シントトロイデンにレンタル移籍した後藤は覚醒し、いきなり１０ゴールをマーク。昨季１部残留争いに苦しんだチームは今季は優勝争いを繰り広げているが、後藤の活躍が大きな役割を果たしたといえる。シントトロイデンは買い取りオプションがないため、来季は契約元であるア