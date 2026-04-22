俳優イ・ジフンの日本人妻であるアヤネさんが、人に対する警戒心がない娘に対する悩みを明かした。4月21日、アヤネさんは自身のインスタグラムを通じて「誰に抱かれてもすっと身を委ねるルヒ。だからこそ愛されるのね」と綴った。【写真】イ・ジフン＆アヤネさん、日本でのラブラブ挙式続けて「人が大好きで警戒心が少ないため、発達指導の先生からも『ルヒは犯罪に巻き込まれる可能性があるから、注意が必要だ』と言われた」と告