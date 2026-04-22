IVEのリズが、新ドラマ『本日も完売しました』のOSTを歌う。リズが歌うSBSの新ドラマ『本日も完売しました』のOST『First Snow, That Day』が、4月22日午後6時に各種音源サイトを通じてリリースされる。【写真】色白美脚…リズ、“お人形ビジュアルの最高峰”『本日も完売しました』は、完璧主義者の農夫マシュー・リー（演者アン・ヒョソプ）と、完売主義の通販番組MCタム・イェジン（演者チェ・ウォンビン）が織りなすロマンスを