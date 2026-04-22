今年4月、「学校給食費の抜本的な負担軽減」が始まり、注目が集まる学校給食。学校給食は日本人が皆、小学校で食べている。そのため、思い出話に花を咲かした経験を持つ人も多いだろう。中には、社会科見学の一環で、地域の学校給食センターに見学に行って、学校給食が実際に調理されている現場を見た人もいるかもしれない。そんな学校給食調理を実際に見学しなくても体験できる方法がある。それが、スマホゲームの「給食マスター!