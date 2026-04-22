生成AIに触れる機会は増えたけど、なんだか出力がうまくいかない…。そんな悩みを解決して、まるで自分のバディのようにAIを使える、魔法のプロンプトを伝授！組み立て方をマスターして、パフォーマンスを高めよう。マインドセットを改めてAIをもっと使いこなそう生成AIを使いこなす第一歩は、ツールに対する認識を根本から改めること。これからの働き方について、生成AIコンサルタントの本郷喜千さんはこう語る。「今後、AIを常に