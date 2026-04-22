東海地方は、明日23日(木)は、雨の一日となるでしょう。気温が大幅に下がるため、昼間も上着があるとよさそうです。ゴールデンウィーク前半は、晴れて汗ばむ陽気となる日が多いでしょう。後半になると、曇りや雨の日が続き、お出かけには注意が必要です。今日22日(水)午後は広く曇り空に夕方以降はにわか雨の所も今日22日(水)、本州付近は高気圧に覆われていますが、東海地方は、湿った空気や気圧の谷の影響を受けている所があ