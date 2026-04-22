引越し後に住所変更しないまま、前の地域のナンバープレートで走り続けると、罰則が科せられるおそれがあります。 引越しでナンバーの住所変更をしないと違反に！ 転入・転出届は、引越しから14日以内に手続きする必要があります。 就職や転勤で新生活を始める人の多い春の季節は、引越しシーズンでもあります。引越しをすると、転入・転出届や運転免許証の住所変更、印鑑登録の変更など、さまざまな