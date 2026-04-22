元モーニング娘。のメンバーでタレントの矢口真里（43）が20日、自身のインスタグラムを更新。「矢口真里43歳、遂に美容医療始めました!!」と報告し、施術を受ける様子をとらえた“どアップ”ショットを公開した。【写真】「遂に美容医療始めました!!」“素顔”で施術を受ける矢口真里のどアップショット矢口は「肌質改善や顔のたるみや首の横線などなど、、、色々と悩みがあるのでちゃんとカウンセリングして、シンシア銀座院