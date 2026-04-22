アメリカのトランプ大統領が停戦期限の延長を発表したことを受け、イラン側は警戒感を示している。イラン交渉団のトップ、ガリバフ国会議長の顧問は22日、SNSにメッセージを投稿し、「アメリカのトランプ大統領が停戦期限を延長したのは、奇襲攻撃を実施するための時間稼ぎの策略であることは間違いない」と、戦闘再開への警戒を強めている。また、イラン革命防衛隊に近いタスニム通信は22日、「イラン側から停戦期限の延長を求め