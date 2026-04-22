大分県の日出生台演習場で起きた戦車砲弾事故を受け、陸上自衛隊は当時の無線交信状況を詳細に調査する。事故原因究明のため、関係隊員への聞き取りや記録確認を進めている。隊員同士の無線のやり取りを調査へ大分県にある陸上自衛隊の演習場で戦車の砲弾が破裂し3人が死亡した事故について、陸上自衛隊は当時の無線の交信状況をくわしく調べる方針。大分県の日出生台（ひじゅうだい）演習場で21日、射撃訓練中に10式戦車戦車で起