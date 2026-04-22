JR東日本によりますと湘南新宿ラインは午前11時50分頃、浦和駅と大宮駅の間で架線に支障物が見つかったため新宿駅と大宮駅の間の南行と北行で運転を見合わせています。運転再開は当初の見通しからずれ込み、午後2時半頃の見通しだということです。