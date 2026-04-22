介護や病気、失業など、さまざまな事情から住民税非課税世帯となる人がいます。実際の暮らしはどのようなものなのでしょうか。All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、2026年3月25日に回答のあった、北海道・東北地方在住、40歳女性の状況を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：白樺年齢・性別：40歳女性同居家族構成：本人、夫（40歳）、子ども（14歳と7歳）居住地域：北海