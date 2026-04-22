お笑いタレントのやす子さんは4月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。アイドル？ 姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】やす子のアイドル？ 姿「一人でキャンディーチューンやるつもり!?」やす子さんは「はい〜やす子です〜!!」とつづり、1枚の写真を投稿。フリルスカートが特徴的な青い衣装に身を包んだやす子さんが、満面の笑みでポーズを決めています。まるでアイドルのようです。ファンからは「えっ、かわいい！」「めっち