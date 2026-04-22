吉林省交通運輸庁によると、同省の高速道路サービスエリア（SA）ではDC急速充電設備の100％カバーが実現しており、新エネルギー自動車の省をまたぐ移動や地域を越えた移動における航続距離の「ボトルネック」を解消し、グリーンな移動に確かな支援を提供している。中国新聞網が伝えた。吉林省のすべての高速道路SAで統一基準に基づいてDC急速充電器が整備され、「急速充電をメインに、普通充電で補完」とする多様なエネルギー補給