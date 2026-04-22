言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、長い歴史を持つ商売の呼び名から、人の性格や態度を表す外来語、そして現代のインターネット生活に欠かせないセキュリティ用語まで、時代背景の異なる3つの言葉をそろえました。それぞれの言葉の意味をひも解きながら、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。あなたの語彙力とひらめきで、パズルを完成させましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言