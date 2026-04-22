総フォロワー数300万人超えの大人気キャラクター、パペットスンスンが「Happyくじ」に初登場。5月29日（金）から「セブンイレブン」「イトーヨーカドー」「ゆめタウン」で発売予定だ。【写真】ノンノン＆ゾンゾンもしゃべる!!「Happyくじ『パペットスンスン』」賞品一覧■録り下ろしボイスも！今回発売される「Happyくじ『パペットスンスン』」は、全9等級＋LAST賞から成るハズレなしのくじ。中でも注目アイテムは、LAST賞