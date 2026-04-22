三笘薫を擁するブライトンは現地４月21日、プレミアリーグ第34節でチェルシーとホームで対戦。３−０で勝利した。３日前のトッテナム戦（２−２）で途中出場し、今季３点目をマークした三笘は、試合終盤にピッチに座り込み、途中交代していた。状態が懸念されていたなか、第29節のアーセナル戦（０−１）以来、約１か月半ぶりにスタメンに復帰。２試合連続ゴールは奪えなかったものの、チャンスを作り出した。まずは３分、