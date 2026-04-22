現地４月21日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第44節で、23位に沈むレスターは平河悠が所属する７位のハルとホームで対戦。２−２で引き分けた。この結果、残留ラインの21位ブラックバーンとの勝点差が７となり、２試合を残して３部降格が決定した。2015-16シーズンに元日本代表の岡崎慎司らを要して奇跡のプレミアリーグ制覇を果たしたレスターは、22-23シーズンに10季ぶりの２部降格。それでも翌シー