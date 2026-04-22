広島市立小学校の元教師の男（３９）は当時勤務していた小学校で複数の女子児童に対してわいせつな行為をし、その様子をタブレット型パソコンで撮影したなどの罪に問われています。 これまでの裁判で児童１５人に対する犯行を認めていましたが、２２日に行われた追起訴分の審理で、新たに別の９歳から１２歳の１９人の女子児童に対してもわいせつな行為や着替えを盗撮したなどとする起訴状が読み上げられました。 男は泣きなが