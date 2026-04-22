ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子、與真司郎が22日、都内で行われたサロン専売品『＆honey Professional』誕生記念発表会に参加した。【写真】11年前…！仲睦まじい様子を見せる與真司郎＆宇野実彩子2ショット写真を見ながら、あたうのコンビ年表を振り返ることに。出会いは宇野が16歳、與が14歳のころだった。思い出の写真を見て、宇野は「距離感が変わってないね。ずっと、このまま」と笑顔を見せ、與も「俺ら、出