■MLBジャイアンツードジャース（日本時間22日、オラクル・パーク）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのジャイアンツ戦に“1番・DH”で先発出場し、7回の第4打席で出塁し、連続試合出塁を「53」に伸ばした。これでアジア出身選手新記録、そして、ブルックリン時代を含めた球団記録2位、2000年にショーン・グリーンが記録した53試合に並んだ。前日21日のロッキーズ戦では52試合連続出塁のアジア出身選手記録に並ぶと、D.ロバー