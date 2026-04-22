◆サンフランシスコ・ジャイアンツーロサンゼルス・ドジャース21日（日本時間22日午前10時45分試合開始、オラクルパーク）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは21日（日本時間22日）、敵地でジャイアンツと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番・DH」で、山本由伸投手（27）とともに先発出場。大谷は7回の第4打席で内野安打を放ち、連続出塁記録を53試合に伸ばした。大谷は前日のロッキーズ戦で52試合連続出塁を果たし、秋信守（韓