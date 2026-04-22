◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間22日、オラクル・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が「1番・DH」で先発出場し、第4打席でショートへの内野安打を放ち、連続試合出塁記録を53試合に更新。ショーン・グリーン氏に並び球団歴代2位タイとなりました。第1打席、第2打席とタイミングがあわず空振り三振に倒れた大谷翔平選手。第3打席はライトフライに打ち取られますが、スコア1-3とビハインドの7回にむかえた第4打席でエリク・ミ