ＡＡＡの宇野実彩子と與（あたえ）真司郎が２２日、都内で行われたサロン専売品「＆ｈｏｎｅｙＰｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ」誕生記念発表会に参加した。ヘアケア新商品の発表に合わせ、與は前日（２１日）にブロンドヘアにしたと報告。「６、７年ぶり。この商品を使って、ダブルトリートメントをしたら髪が全然痛んでなかった」と自身の変化と共に商品をアピール。宇野も久しぶりにダークトーンの髪色にしたことを明かし「皆さ