◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（２１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、アジア選手では最長で、球団史上では２０００年のＳ・グリーンに並ぶ２位となる５３試合連続出塁を達成した。２点を追う７回２死一塁で迎えた４打席目、代わった左腕ミラーの直球を三遊間にはじき返すと