２０１４年８月〜１５年２月に日本代表監督に在任し、２４年７月からメキシコ代表を率いるハビエル・アギーレ監督（６７）が北中米Ｗ杯後に退任すると２１日、ロイター通信が報じた。同国代表でＤＦとして活躍したラファエル・マルケス氏（４７）が後任という。マルケス氏は２００３年から７シーズンにわたりバルセロナでプレーし、Ｗ杯には０２〜１８年まで５大会連続で出場した。アギーレ監督は０２年、１０年のＷ杯でもメキ