株式会社ハッカズークは、「２０２５年エンジニアの本音で語る退職・転職意識実態調査」として、直近退職と転職を経験した２０歳から５９歳までのエンジニア経験者６０５人の男女を対象に、２０２５年１２月４日〜１１日までインターネット調査を実施した。８２．５％ものエンジニアが退職プロセスにおいて何らかの「不快」となる経験をしていることが明らかとなった。不快な経験の具体的内容としては、「情報・業務の引き継ぎ