【モデルプレス＝2026/04/22】乃木坂46の小川彩と菅原咲月が4月22日、映画「時をかける少女 4Kデジタル修復版」の先行上映会＆スペシャルイベントに出席。ヨーロッパ企画・演出の諏訪雅氏が2人を主演にキャスティングした理由などを語った。【写真】乃木坂メンバー、重大発表の瞬間◆小川彩＆菅原咲月キャスティング理由は？乃木坂46の小川が「時をかける少女」、菅原が「セーラー服と機関銃」の主演を務めることが決定。演出の諏