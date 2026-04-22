【モデルプレス＝2026/04/22】日向坂46が、5月20日に発売する17thシングル『Kind of love』のCD収録楽曲、歌唱メンバー、特典映像の全貌が明らかになり、あわせてバックカバーも解禁となった。【写真】エネルギーを爆発させる日向坂46メンバー◆日向坂46「Kind of love」収録内容解禁今作の表題曲『Kind of love』は、四期生の藤嶌果歩が初単独センターを務める楽曲で、すでに各音楽配信サイトにて配信がスタートしている。そして