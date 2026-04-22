大分県の陸上自衛隊演習場できのう21日、戦車の訓練中に砲弾が破裂し、隊員3人が死亡、1人が重傷を負いました。鹿児島県内の陸上自衛隊駐屯地には同じ型の戦車の配備はなく、訓練にも影響は出ていないということです。 21日午前8時半すぎ、大分県の陸上自衛隊日出生台演習場で、戦車の実弾射撃訓練をしていたところ、砲弾が破裂しました。この事故で、男性隊員3人が死亡、1人が重傷を負いました。 荒井正芳陸上幕僚長は21日、