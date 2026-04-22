まもなくゴールデンウィークが到来♪まとまった時間を使って、好きなことや興味があることをとことん深めてみませんか？料理や映画鑑賞、スポーツ、旅……などいろいろありますが、資格取得のための時間に使うのも◎。世の中には、思わず挑戦してみたくなる〈ユニークな検定〉がたくさん。忍者検定、恐竜学検定、夏目友人帳検定なんていうものも！今回は、資格取得数が約1060個を誇る鈴木秀明さんに、おもしろくて奥深い検定を