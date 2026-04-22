2026年4月21日大分県の日出生台演習場での戦車射撃訓練中の事故について、高市早苗首相が同日にXでコメントを発表した。これに対し、中道改革連合の米山隆一前衆院議員が非難した。「記者会見をしない高市総理。驚きます」実弾射撃訓練中だった西部方面戦車隊の隊員4人が死傷したこの事故。砲弾の破裂が起こったとされ、同日には陸自トップの荒井正芳陸上幕僚長が臨時会見を開いたほか、小泉進次郎防衛相も記者団の取材に答えてい