2050年に再エネが8割に ─米国とイスラエル軍にイラン攻撃など中東情勢が不安定な中、小宮山さんが会長を務める「プラチナ構想ネットワーク」が2050年のエネルギービジョンを発表しましたね。 小宮山はい。この「2050エネルギービジョン」は日本で現在、電気・ガス・灯重油・ガソリン・ディーゼルなどで賄っている全てのエネルギーを脱炭素化する全体像を提示したもの