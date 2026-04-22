明日23日(木)は前線を伴った低気圧が本州の南岸を通過するため、北陸地方は広い範囲で雨が降るでしょう。雨の後は一時的に寒気が流れ込むため、寒暖差が大きくなりそうです。上着を羽織るなど、服装で上手に調節してください。ゴールデンウィークの天気は期間のはじめと終わり頃に雨が降りやすく、気温は高めで経過しそうです。急な暑さに備えて、今のうちから熱中症対策をしておきましょう。23日(木)は天気下り坂福井方面から雨