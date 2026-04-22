これも「計算のうち」だとしたら、大した太っ腹だが……。【もっと読む】DeNA三浦監督まさかの退団劇の舞台裏DeNAの助っ人右腕デュプランティエ（31=写真）が登録抹消となった。相川監督は昨21日、「上半身のコンディション不良」と説明。復帰時期については「検査なども行わなければいけない。ちょっと正直、わからない」と長期離脱の可能性もうかがわせた。昨季は阪神で15試合に投げ、6勝3敗、防御率1.39。8月中旬に下半身