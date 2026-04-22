【新興国通貨】ドル人民元は6.82台、昨晩の急騰からはやや調整＝中国人民元 ドル人民元は昨日海外市場で6.8170前後から6.8319まで急騰。その後少し調整が入っての推移。中東情勢などをにらんでの動きとなっている。 対円では昨日22.381から22.31円台まで下げる場面もすぐに戻すなど、上下の動き。直近23.35円前後。 CNYJPY 23.351USDCNY 6.8237