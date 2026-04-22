TCL JAPAN ELECTRONICSは、日本市場向けの新型タブレット3機種とスマートAI電子ノート1機種を発表した。「TAB 10 Gen 4」、「TAB A1 Plus」、「NXTPAPER 14」は4月24日、「Note A1 NXTPAPER」は5月15日に発売予定。 いずれもAndroid OSを採用。ラインナップは、エントリーモデルの「TAB 10 Gen 4」、大画面モデルの「TAB A1 Plus」、独自のNXTPAPER 3.0ディスプレイを搭載した「NXTPAPER 14」、スマー