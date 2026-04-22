ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子、與真司郎が22日、都内で行われたサロン専売品『＆honey Professional』誕生記念発表会に参加した。【全身ショット】きれいすぎる…！純白のドレスで登場した宇野実彩子新商品にちなんで、新年度になって挑戦したいことを話すことに。與は「これだけ海外に行っているのに南米に行ったことがなくて。この前、行こうと思っていたんですけど仕事で行けなくなっちゃった。南米にバック