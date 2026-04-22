今月1日、横浜市のマンションで女性の顔を殴り現金などを奪ったとして男2人が逮捕された事件で、男らが同じ刑務所に服役し今年仮出所したばかりだったことがわかりました。【写真を見る】逮捕の2人同じ刑務所から仮出所横浜市で女性が襲われた強盗傷害事件都内で相次ぐ強盗傷害事件との関連調べる神奈川県警梶幸男容疑者（41）と村上賢容疑者（45）は今月1日、横浜市・神奈川区のマンションの一室に侵入し、帰宅した女性（28