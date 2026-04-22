◇インターリーグホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月21日フェニックス）内容盛りだくさんの3安打だ!ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が21日（日本時間22日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。4-0の2回2死の第2打席で、今季初の4試合連発となる第9号を右翼席に超速打球で打ち込んだが、初回、6回にも内野安打をマークし、「猛打賞」の活躍を見せている。初回は、三塁前