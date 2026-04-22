HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、途中合流したRINKA（荒武凜香・22歳）が類稀な才能を見せた。【映像】発音が完璧！美人練習生が歌う英語の楽曲1万4000人の中から選ばれ、最終審査前のロサンゼルスでの合宿に臨んでいる候補生3人。辞退者が出たことにより、追加メンバーとして、新たに3次審査で落選したRINKAが途中合流した。彼女は「とても伸びしろがある」と審査員から