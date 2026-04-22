モグライダーのともしげが２１日、テレビ朝日系「ロンドンハーツ」で、お見送り芸人しんいちから、家族旅行での様子を暴露され、スタジオも失笑した。この日は「井口、このメンツなら勝てる格付け」と題し、ウエストランド井口浩之が、このメンバーなら１位になれる…という芸人を呼び、一般視聴者に「意外とカワイイと思う芸人」ランキングをつけた。まさかの？２位となったのがともしげで、これには他の芸人からもブーイン