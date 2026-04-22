タレントの藤本美貴（41）が21日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。卒園式あるあるについて語った。この日はMCの横澤夏子と春の一大イベント・卒園式についてトークを展開。卒園式の密着VTRを視聴し感想を言い合った。横澤は今年の春に、藤本はこれまで3人の子供を卒園させてきた。横澤は「やっぱ一生懸命な姿」「先生の涙」に泣けてしまうとコメント。藤本も「先生の涙を見てもう一回泣い