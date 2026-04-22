今回は、モラハラ夫が朝食を作り、妻に土下座してきたエピソードを紹介します。普段、家事も育児も一切しない夫が…「夫は『仕事が忙しいから』と言って、家事も育児も一切しません。ちなみに夫は浪費家で、そのせいで家計が苦しく、私はパートに出ることにしましたが、夫はそれが不満のよう。『俺の給料でなんとかやりくりしろよ？』『パートなんてしたら家のことがおろそかになるだろ？』と怒鳴られました。また、私の給与明細を