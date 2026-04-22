MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。4月20日（月）の放送では、MEGUMIが「緊張しなくなった」きっかけの番組を明かす展開に。MEGUMIはその番組で、ゲスト陣が「絶対嫌だ」と戸惑うほどの仕事を任されていたようで…。【映像】「ええーっ」「絶対嫌だ」MEGUMIを成長させた仕事にゲスト衝撃今回、番組前半では、前回に引き続きゲス