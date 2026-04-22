4月22日（現地時間21日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンの最優秀クラッチプレーヤー賞に、オクラホマシティ・サンダーの“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダーが選ばれたことを発表した。 クラッチシチュエーションは第4クォーター残り5分で5点差以内、あるいは延長を指し、サンダーはリーグ2位の24勝10敗をマーク。そのチ