4月22日（現地時間21日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、ウェスタン・カンファレンスではポートランド・トレイルブレイザーズが敵地のフロスト・バンク・センターでサンアントニオ・スパーズとの第2戦に臨んだ。 第1クォーターは2点ビハインドで迎えた開始2分6秒からデニ・アブディヤ、ドノバン・クリンガン、スクート・ヘンダーソン、ドリュー・ホ