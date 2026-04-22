★人気テーマ・ベスト１０ １データセンター ２フィジカルＡＩ ３半導体 ４半導体製造装置 ５リサイクル ６人工知能 ７ＳａａＳ ８宇宙開発関連 ９防衛 １０ＪＰＸ日経４００ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「蓄電池」が１１位となっている。 中東情勢が緊迫化し、エネルギーコストに上昇圧力が掛かるなか、太陽光や風力といった